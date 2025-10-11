Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa > Her şey çocukların gözü önünde oldu! Karakolda kayınbirader dayağı

Her şey çocukların gözü önünde oldu! Karakolda kayınbirader dayağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Her şey çocukların gözü önünde oldu! Karakolda kayınbirader dayağı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam, şiddet gördüğünü iddia ettiği çocuklarıyla karakola gitti. Polis merkezinin önünde kayınbiraderi tarafından darbedilen adam, karşı taraftan şikayetçi oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 çocukları olan Mehmet T. (48) ve eşi M.T.(38) Şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

POLİS MERKEZİNDE DARBEDİLDİLER

Boşanma süreci devam ederken, Eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından 10 yaşındaki A.T. ile birlikte polis merkezine gitti. Burada ifadesini veren baba, oğlu ile birlikte dışarı çıkmak için kapıyı açtığında kayınbiraderi K.D.'yle karşılaştı. Baba, oğluyla polis merkezinin içine kaçarken, kayınbirader darp etmeye başladı. Polisin müdahalesiyle olay biterken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETTİ"

Görüntülerin ortaya çıktığı olayla ilgili Mehmet T., şikayetçi olduğunu ifade etti. Eşiyle şubat ayında ayrılma kararı verdiklerini anlatan Mehmet T." Bu süreçte bazı olumsuz durumlar meydana geldi. Eşimin kardeşi daha önce de beni tehdit etti, savcılığa suç duyurusunda bulundum. En son oğlum şiddet gördüğünü söyleyince polis merkezine götürdüm. Orada da eşimi çağırdılar. O ayrı odada ifade verirken çocuğumla birlikte hava alalım diye dışarı çıkmak için kapıyı açmamla kayınım kolumdan tuttu, dışarı çekmeye çalıştı. Çocuk da yanımda ben içeri kaçtım. Orada beni çocuğumun yanında darp etti" dedi.

KALICI BULANIKLIK RAPORU VERİLDİ

Çocuğu ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Mehmet T., olaydan sonra alınan kati raporunda ise gözünde kalıcı bulanıklık raporu verildiğini ve olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü kaydetti.

Mehmet T'nin avukatı Ahmet Serdar Çelikel ise süreçle ilgili bilgi verdi. Çelikel, müvekkilinin eşinin erkek kardeşi tarafından polis merkezinde darp edildiğini, hukuki olarak her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

