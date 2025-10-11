Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözüme ulaştıran 'at nalı' oldu

Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözüme ulaştıran 'at nalı' oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözüme ulaştıran &#039;at nalı&#039; oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülen karı-koca cinayetini 'at nalı' çözdü. İncelemeler sonucunda olay yerine atla gelip gittiği tespit edilen M.G. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesinde cami çıkışı, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Fahri B. ile eşi Gülhanım B., hayatını kaybetti.

Karı-koca cinayetinde olay yerinden kaçan şahıs ile ilgili özel ekip oluşturuldu. 

Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözen 'at nalı' oldu - 1. Resim

CİNAYETİ 'AT NALI' ÇÖZDÜ

Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu.

Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.’nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi.

Ekipler tarafından M.G.’nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözen 'at nalı' oldu - 2. Resim

SEBEBİ ALACAK-VERECEKMİŞ

Öte yandan M.G.’nin öldürdüğü Fahri B.’ye uzun yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet soruşturması iddianamesi hazır! 180 milyon liralık yolsuzluk yapıldıÇok konuşulacak iddia! İlk mağlubiyette Fatih Terim sahalara geri dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi - 3. Sayfa35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildiTrafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı - 3. SayfaTrafikte yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadıAntalya'da inşaat kazı çalışmasında toprak kaydı: Bir ev tahliye edildi - 3. Sayfaİnşaat kazı çalışmasında toprak kaydı: Bir ev tahliye edildiMuğla Bodrum açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaMuğla açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı!1 yaşındaki çocuğunun boğazını 10 milyon TL için kesecekti! Amacına ulaşamayınca ortalığı ateşe verdi - 3. SayfaÇocuğun boğazını 10 milyon TL için kesecekti!Mardin'de yangın faciası! Can kaybı ve onlarca yaralı var - 3. SayfaMardin'de yangın faciası! Can kaybı ve onlarca yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...