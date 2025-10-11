Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözüme ulaştıran 'at nalı' oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesinde cami çıkışı, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Fahri B. ile eşi Gülhanım B., hayatını kaybetti.

Karı-koca cinayetinde olay yerinden kaçan şahıs ile ilgili özel ekip oluşturuldu.

CİNAYETİ 'AT NALI' ÇÖZDÜ

Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu.

Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.’nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi.

Ekipler tarafından M.G.’nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

SEBEBİ ALACAK-VERECEKMİŞ

Öte yandan M.G.’nin öldürdüğü Fahri B.’ye uzun yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.