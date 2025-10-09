2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı...
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de 2 cinayetten aranan firari, 22 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin dikkati sayesinde fark edildi, parmak izi ile üstündeki kimlik uyuşmadı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari şahsın kente geleceği yönünde bilgi aldı.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüsteki şahısların kontrol edilmesi esnasında bir şahıstan şüphelenen ekipler parmak izi kontrollerinde şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığını tespit etti.
2 CİNAYETTEN 22 YILDIR ARANIYORDU
Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen 'adam öldürme' ve 2009 yılında gerçekleşen 'kasten öldürme' suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş