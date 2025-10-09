Tahliye sözüyle ailelerden para aldı! Avukata suçüstü

Daha önce “dolandırıcılık” suçundan suçüstü yakalanarak tutuklanan avukat, girdiği cezaevinde bulunan bir mahkûmu daha dolandırdı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Avukat S.K., 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırmış, yapılan ihbar üzerine suçüstü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Cezaevine giren avukat, burada bulunan mahkûm Ferhat S.’ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra tahliye olan avukat S.K., tutuklu Ferhat S.’nin ailesinden, müştekilere verileceği vaadiyle 1 milyon 300 bin TL para aldı. S.K., aldığı paraları 1. Sulh Ceza Hâkimliğine yatırdığına dair sahte evraklar hazırlayarak aileye gösterdi.

Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu. Avukat S.K., adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.