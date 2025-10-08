Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de gözaltına alınmıştı: Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı tutuklandı

İzmir'de gözaltına alınmıştı: Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de gözaltına alınmıştı: Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı tutuklandı
Suç Örgütü, Gözaltı, Tutuklama, İzmir, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Hells Angels" olarak bilinen suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

NECATİ ARABACI TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma varŞampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma var - 3. SayfaAdana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma varİzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı - 3. Sayfaİzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandıDenizli'de sahte kan raporu operasyonu! Onlarca kişinin ehliyeti iptal edildi - 3. SayfaOnlarca kişinin ehliyeti iptal edildi!Yakın arkadaşını katleden sanığa 18 yıl hapis! - 3. SayfaYakın arkadaşını katleden sanığa 18 yıl hapis!Mersin'deki kazada vefat edenler toprağa verildi - 3. SayfaBirlikte vefat edip, peş peşe gömüldüler!30 yıl hapisle aranıyordu! Firari Mardin'de operasyonla yakalandı - 3. Sayfa30 yıl hapisle aranıyordu! Firari Mardin'de operasyonla yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...