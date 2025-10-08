İzmir'de gözaltına alınmıştı: Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı tutuklandı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İzmir'de suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Hells Angels" olarak bilinen suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'de suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
NECATİ ARABACI TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir