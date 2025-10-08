Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Guns N' Roses konserinde anlamlı hareket! Dünyaca ünlü şarkıcı Axl Rose Filistin bayrağı açtı

Guns N’ Roses konserinde anlamlı hareket! Dünyaca ünlü şarkıcı Axl Rose Filistin bayrağı açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 2'inci yılına girdi. Bölgedeki acımasız katliamlar devam ederken, kamyonunun tepkileri ise giderek artıyor. Dünyaca ünlü rock müziği grubu Guns N’ Roses’in solisti ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail’in Gazze’de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses'in solisti, ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Guns N’ Roses konserinde anlamlı hareket! Dünyaca ünlü şarkıcı Axl Rose Filistin bayrağı açtı - 1. Resim

AXL ROSE'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Gecenin ilerleyen saatlerinde “Civil War” (İç Savaş) şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından bir kişinin kendisine uzattığı ve “Senin iç savaşına ihtiyacımız yok” yazılı Filistin bayrağını dinleyicilere gösterdi.

Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose’u alkışla karşılık verdi.

Guns N’ Roses konserinde anlamlı hareket! Dünyaca ünlü şarkıcı Axl Rose Filistin bayrağı açtı - 2. Resim

FİLİSTİN BAYRAĞINI BOYNUNA ASTI

Rose, bir süre Filistin bayrağını boynuna astıktan sonra ekibine uzatarak, imzalı olarak bayrağı sahibine geri vereceğini söyledi.

Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, “Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada.” dedi.

Guns N’ Roses konserinde anlamlı hareket! Dünyaca ünlü şarkıcı Axl Rose Filistin bayrağı açtı - 3. Resim

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN 2. YILI...

Gazze’de 8 Ekim 2023’ten bu yana soykırımını sürdüren İsrail'in askeri kayıpların yanı sıra turizm, teknoloji ve savunma sektörlerinde milyarlarca dolarlık kayıplar yaşadığı belirtiliyor.

ABD desteğiyle Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’in saldırıları sonucu en az 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 780 kişi yaralandı.

Ölenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken, bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle aralarında 154'ü çocuk olmak üzere 460 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son ateşkes planına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunda ise Ekim 2023’ten bugüne 1152 askerinin öldüğü, 6 bin 313 askeri yaralandığı açıklandı.

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) yayımladığı raporda ise saldırılar nedeniyle yaralanan İsrailli asker sayısının yaklaşık 20 bin olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli savaş uçağı KIZILELMA’dan gövde gösterisi: İlk atış testini başarıyla tamamladı
