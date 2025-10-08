Guns N’ Roses konserinde anlamlı hareket! Dünyaca ünlü şarkıcı Axl Rose Filistin bayrağı açtı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses’in solisti, ABD’li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail’in Gazze’de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

AXL ROSE'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Gecenin ilerleyen saatlerinde “Civil War” (İç Savaş) şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından bir kişinin kendisine uzattığı ve “Senin iç savaşına ihtiyacımız yok” yazılı Filistin bayrağını dinleyicilere gösterdi.

Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose’u alkışla karşılık verdi.

FİLİSTİN BAYRAĞINI BOYNUNA ASTI

Rose, bir süre Filistin bayrağını boynuna astıktan sonra ekibine uzatarak, imzalı olarak bayrağı sahibine geri vereceğini söyledi.

Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, “Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada.” dedi.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN 2. YILI...

Gazze’de 8 Ekim 2023’ten bu yana soykırımını sürdüren İsrail'in askeri kayıpların yanı sıra turizm, teknoloji ve savunma sektörlerinde milyarlarca dolarlık kayıplar yaşadığı belirtiliyor.

ABD desteğiyle Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’in saldırıları sonucu en az 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 780 kişi yaralandı.

Ölenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken, bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle aralarında 154'ü çocuk olmak üzere 460 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son ateşkes planına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunda ise Ekim 2023’ten bugüne 1152 askerinin öldüğü, 6 bin 313 askeri yaralandığı açıklandı.

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) yayımladığı raporda ise saldırılar nedeniyle yaralanan İsrailli asker sayısının yaklaşık 20 bin olduğu belirtildi.