Gazze'de ateşkes an meselesi: ABD Başkanı Trump Mısır'a gidebilir!

İsrail işgali altındaki Gazze'de ateşkes planı için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelere ilişkin ABD'den kritik açıklama geldi.

"HER AN BÖLGEYE GİDEBİLİRİM"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bakan Rubio, heyetler arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, bölgeye her an gidebileceğini söyledi.

"BAŞKAN TRUMP DA ZİYARET EDEBİLİR"

Ayrıca, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayan Rubio şu ifadeleri kullandı: