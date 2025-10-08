Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de ateşkes an meselesi: ABD Başkanı Trump Mısır'a gidebilir!

Gazze'de ateşkes an meselesi: ABD Başkanı Trump Mısır'a gidebilir!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze&#039;de ateşkes an meselesi: ABD Başkanı Trump Mısır&#039;a gidebilir!
ABD, Gazze, İsrail, Hamas, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail işgali altındaki Gazze'de ateşkes planı için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelerde ilerleme olduğunu belirtti. Bakan Rubio, "Mısır’da işler o kadar hızlı ilerliyor ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da ziyaret edebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail işgali altındaki Gazze'de ateşkes planı için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelere ilişkin ABD'den kritik açıklama geldi.

"HER AN BÖLGEYE GİDEBİLİRİM"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bakan Rubio, heyetler arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, bölgeye her an gidebileceğini söyledi.

"BAŞKAN TRUMP DA ZİYARET EDEBİLİR"

Ayrıca, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayan Rubio şu ifadeleri kullandı:

"Mısır’da işler o kadar hızlı ilerliyor ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da ziyaret edebilir. Olaylar olumlu yönde ilerliyor, ancak hâlâ yapılması gereken işler var."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
42 ilin batıya açılan kapısı olacak! Saatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecekFenerbahçe'de Sadettin Saran'ın 2. kupa zaferi: Çok gurur duyuyorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, Katar ve Mısır ateşkes masasında: Netanyahu’nun manevra alanı daraldı! - Dünya"Netanyahu’nun manevra alanı daraldı!"Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama! Can kaybı ve yaralı var mı? - DünyaSuriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama!Almanya'da 'Turbo vatandaşlık' tarihe karıştı! Yüksek nitelikli göçmenler için motivasyon kaybı - DünyaAlmanya'da 'Turbo vatandaşlık' tarihe karıştı!İspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurdu - Dünyaİspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurduTelefonundan alevler içinde kalmış şehir tasviri çıktı! 12 kişinin hayatını kaybettiği Los Angeles yangınlarında gözaltı geldi - DünyaLos Angeles yangınlarında gözaltı geldiKosova, Türk üretimi binlerce kamikaze dronu aldı! Teslimatı bizzat Başbakan karşıladı - DünyaTürk üretimi binlerce kamikaze dronu aldılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...