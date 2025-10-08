Gazze'de ateşkes an meselesi: ABD Başkanı Trump Mısır'a gidebilir!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail işgali altındaki Gazze'de ateşkes planı için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelerde ilerleme olduğunu belirtti. Bakan Rubio, "Mısır’da işler o kadar hızlı ilerliyor ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da ziyaret edebilir." ifadelerini kullandı.
"HER AN BÖLGEYE GİDEBİLİRİM"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bakan Rubio, heyetler arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, bölgeye her an gidebileceğini söyledi.
"BAŞKAN TRUMP DA ZİYARET EDEBİLİR"
Ayrıca, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayan Rubio şu ifadeleri kullandı:
"Mısır’da işler o kadar hızlı ilerliyor ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da ziyaret edebilir. Olaylar olumlu yönde ilerliyor, ancak hâlâ yapılması gereken işler var."
