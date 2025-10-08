Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurdu

İspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İspanya, İsrail’e silah satışını resmen durdurdu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İspanya parlamentosu, Başbakan Pedro Sanchez’in Gazze’deki “soykırımı sona erdirmek” amacıyla sunduğu İsrail’e silah ambargosunu yasalaştırdı.

Parlamento, Eylül ayında Sanchez’in açıkladığı kararı 178’e 169 oyla onayladı. Karar, İsrail’in Filistin topraklarındaki iki yıllık yıkıcı savaşına en sert eleştirilerden birini yapan Sanchez tarafından sunulmuştu.

Hükümetin, 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararları arasında en çok tartışılan ve diğer maddelere nazaran "hukuki süreç" gerekçe gösterilerek kararnamesi çıkması 23 Eylül'e sarkan silah ambargosu, zor da olsa Meclisten onay aldı.

Kararname, Mecliste oylanmak üzere normalde 7 Ekim'de gündeme alınsa da, bu tarihin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın 2'nci yılına denk gelmesi sebebiyle, İsrail'in de baskılarıyla, oylama bugüne ertelendi.

Kararname, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisinin karşı oylarına rağmen azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos'un desteğiyle kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Acun Ilıcalı'nın şampiyonluğa inancı tam
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Telefonundan alevler içinde kalmış şehir tasviri çıktı! 12 kişinin hayatını kaybettiği Los Angeles yangınlarında gözaltı geldi - DünyaLos Angeles yangınlarında gözaltı geldiKosova, Türk üretimi binlerce kamikaze dronu aldı! Teslimatı bizzat Başbakan karşıladı - DünyaTürk üretimi binlerce kamikaze dronu aldılar!Belçika'da metro istasyonunda silahlı saldırı! Ağır yaralılar var - DünyaBelçika'da metro istasyonunda silahlı saldırı!Batı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard'ları kullanmaya devam edecek - DünyaBatı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard'ları kullanmaya devam edecek"Vejeteryan burger" yasaklanıyor! Avrupa'da 'çiftçileri koruma' yasası - DünyaAvrupa'da "vejeteryan burger" yasaklanıyor!Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - Dünyaİlginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...