Almanya'da 'Turbo vatandaşlık' tarihe karıştı! Yüksek nitelikli göçmenler için motivasyon kaybı

Almanya, bir yılı aşkın süredir hızlandırılmış vatandaşlık düzenlemelerini uyguluyor.

Buna göre, vatandaşlık genellikle Almanya’da sekiz yıl yerine beş yıl ikamet ettikten sonra alınabiliyor. Ancak özel entegrasyon çabaları gösteren kişiler için hızlandırılmış vatandaşlık üç yılın ardından mümkün olabiliyordu.

Şimdi ise, Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu, özellikle bu hızlı vatandaşlık seçeneğini kaldırmak istiyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, önceki koalisyon hükümeti döneminde uygulanan “turbo vatandaşlık” uygulamasının yanlış olduğunu belirtiyor.

TURBO VATANDAŞLIK NEDİR?

Hızlandırılmış vatandaşlık için kriterler arasında, okul, iş veya gönüllü çalışmalar gibi alanlarda özellikle iyi entegrasyon göstergeleri, başvuru sahibinin kendini ve ailesini geçindirebilme yeterliliği ve ileri düzey Almanca bilgisi yer alıyor.

Beş yıl sonra vatandaşlık almak içinse daha düşük şartlar geçerli; örneğin dil yeterliliği ve mali sürdürülebilirlik sağlanması yeterli oluyor.

Hızlandırılmış vatandaşlığın kaldırılması konusunda görüşler farklılık gösteriyor. Alman Entegrasyon ve Göç Uzmanlar Konseyi Başkanı Winfried Kluth, bu adımı makul bulurken, göç araştırmacısı Herbert Brücker ise değişikliğin yüksek nitelikli kişilerin Almanya’ya gelme motivasyonunu azaltacağını uyarıyor.

TURBO VATANDAŞLIK İPTAL

Alman medyasından edinilen bilgilere göre, Almanya'da bir önceki hükümetin geçen yıl Haziran ayında yürürlüğe soktuğu "turbo vatandaşlık" uygulaması iptal edildi.

Federal Meclis (Bundestag), çarşamba günkü oturumunda vatandaşlık yasasında yapılan değişikliği kabul ederek "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulamasına son verdi. Değişiklik, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oylarıyla, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) desteğiyle kabul edildi.

Kamuoyunda "turbo vatandaşlık" olarak da adlandırılan uygulama 15 ay yürürlükte kaldı.