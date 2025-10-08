Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın 2. kupa zaferi: Çok gurur duyuyorum

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, 2. kupasını kazandı.

3 GÜN SONRA KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşayarak ilk kupasını kazandı.

BAŞKANLIĞININ 17. GÜNÜNDE 2. KUPA

Ankara'da oynanan Şampiyonlar Kupası'nda karar setinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

21 Eylül'de Fenerbahçe'de göreve gelen Sadettin Saran, başkanlığının 17. gününde 2. kupa mutluluğunu yaşadı.

"FENERBAHÇELİLERİN İNANCI VARDI"

Maçın ardından Fenerbahçeli voleybolcuların ortaya koyduğu inanca vurgu yapan Sadettin Saran,"Burada sadece bir galibiyet yoktu. Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını, terleyerek fazlasıyla verdiler. Bu arada VakıfBank'ı da kutluyorum. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları buradaydı. Çok güzel bir maç oldu. Taraftarımız... Onlarsız olmazdı. Muhteşem bir gece oldu. E biraz da şansımız da vardı." şeklinde konuştu.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Takımla gurur duyduğunu ifade eden Saran, "Biz en yukarıyı hedefliyoruz, sonuna kadar hep beraber gideceğiz. Takımı gördünüz, ruhu gördünüz. Müthiş bir inanç var ve bu sahaya yansıdı. Çok gurur duyuyorum." dedi.