Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe'nin

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde karşılaştığı VakıfBank'ı karar setinde 3-2 mağlup ederek altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Ankara'da oynanan mücadele karar setine giderken rakibi VakıfBank'a 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe Medicana, altıncı kez şampiyon oldu. 

VAKIFBANK İLK SETİ ALDI

VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe karşısında ilk sette 7-4 öne geçse de sarı-lacivertliler, devamında 13-10 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ın etkili savunmasıyla skora denge getirmesinin ardından 22-22'ye kadar eşitlik bozulmadı. Bu noktadan sonra daha az hata yapan VakıfBank, 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe'nin - 1. Resim

SETLERDE DURUM 2-0 OLDU

İkinci setin başında 7-2'lik üstünlük yakalayan VakıfBank, Boskovic ve Markova'nın smaçlarına blok ve manşetteki başarılı oyunu da eklenince avantajını korudu. Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, skoru 2-0 yaptı.

FENERBAHÇE İLK SETİNİ ALDI

Vargas'ın servis turuyla başlayan 3. sette 3-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana, sonrasında farkı 6 sayıya (4-10) çıkardı. Cazaute'un ateşlediği VakıfBank, sete dönmeye çalıştı ancak Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe'nin - 2. Resim

SARI LACİVERTLİLER GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe Medicana'nın 4-0'la girdiği 4. setin 10. oyununda skora denge (5-5) geldi. Servis karşılamakta zorlanan VakıfBank'ın sürekli geriden geldiği sette önce 8-6, sonra 12-9 öne geçen sarı-lacivertliler, 12-12'den sonra arkasına bakmadı ve 25-18'lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

Final setinin ilk 4 sayısını kaybeden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, maç sayısı çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe'nin - 1. Resim

EN ÇOK KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE

Kupayı altı kez müzesine götüren Fenerbahçe ile beşer kez kazanan VakıfBank ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımları konumunda.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

Fenerbahçe: 2009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025

Vakıfbank: 2013, 2014, 2017, 2021, 2023

Eczacıbaşı: 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibi VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Medicana'yı tebrik ediyorum. Kupa maçında mücadele eden VakıfBank'ı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

