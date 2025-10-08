Livakovic kâbusu yaşıyor: Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman

Fenerbahçe'den kendi isteğiyle LaLiga temsilcisi Girona'ya kiralık giden Livakovic, İspanya'da şu ana kadar aradığını bulamadı.

Yeni bir başlangıç yapmak için oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Livakovic, henüz Girona formasını giyme şansını yakalayamadı.

DURUMUNDAN ŞİKAYETÇİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; forma şansı bulamayan Livakovic, içinde bulunduğu durumdan açıkça şikayet ediyor. Hırvat basını da Livakovic'e hak verirken Girona'ya giderken Fenerbahçe'de kazanmakta olduğu büyük geliri sadece düzenli forma giymek için bıraktığı vurgulandı.

UMUTSUZ BEKLEYİŞ

Girona Teknik Direktörü Míchel'in, LaLiga'da Levante'ye karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası bile Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'dan vazgeçmemesi Livakovic'i tamamen umutsuzluğa itmiş durumda.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.