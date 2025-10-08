Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi

Güncelleme:
Sarı-lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. 27 Ağustos'taki Benfica rövanşı sonrası sakatlığı nedeniyle Avrupa kupalarında 2 ve Süper Lig’de 6 maç kaçıran Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başlaması dikkat çekti.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi - 1. Resim

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi - 2. Resim

Tedavisi devam eden Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başlarken, Mert Hakan Yandaş da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi - 3. Resim

