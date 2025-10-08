Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sarı-lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. 27 Ağustos'taki Benfica rövanşı sonrası sakatlığı nedeniyle Avrupa kupalarında 2 ve Süper Lig’de 6 maç kaçıran Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başlaması dikkat çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.
Tedavisi devam eden Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başlarken, Mert Hakan Yandaş da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş