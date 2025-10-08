Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan operasyon! Rapor istedi, Tedesco'nun akıbeti belli olacak

Kanarya’da yeni başkan Sadettin Saran devrede… Samsunspor beraberliğinden çok sergilenen (daha doğrusu sergilenemeyen) oyun herkesin tepkisini çekmişti.

Oyuncuların ruhsuzluğu, Fenerbahçe formasının ağırlığına yakışır mücadele ortaya koyamaması ve sıradan bir takım görüntüsü için başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco’dan detaylı rapor istedi. Ve Saran, İtalyan teknik adamdan kötü gidişe son vermek için gereğini yapmasını isterken aynı durumun devamı hâlinde de kendisiyle yolların zorunlu olarak ayrılacağının mesajını verdi.

O DA ÇOK RAHATSIZ

Jose Mourinho sonrası göreve gelen takımı ve ligi tanımayan Tedesco’nun da mevcut tablodan çok rahatsız olduğu sözlerinden net bir şekilde anlaşılıyor.

Kendi sistemini oturtmak için arayış içinde olan ve denemelerde bulunan İtalyan teknik adam için millî ara önemli bir şans. Her ne kadar futbolcuların büyük çoğunluğu milli takımlarına gitse de Tedesco, geçmiş maçları detaylı şekilde analiz edip futbolcuları daha yakından tanıma şansına sahip olacak. Millî ara sonrası kadroda çok önemli değişim yapması beklenen Tedesco’nun en az 3-4 ismi kesmesi bekleniyor.

AY SONU GÖRÜLÜR MÜ?

F.Bahçe açısından artık puan kaybının kabul edilemeyeceği bir döneme girildi. Tek deplasman galibiyeti bulunan ve liderin 6 puan gerisinde olan sarı lacivertliler ay sonuna kadar ligde iki, Avrupa’da bir sınav verecek. Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarından alınacak sonuçlar teknik ekibin de konumunu belirleyecek.

TAKIM İÇİ LİDER EKSİKLİĞİ

Sarı lacivertlilerde son yıllarda değişmeyen kötü tablonun sebepleri bu sezon erken sorgulanmaya başlandı. Fenerbahçe, uzun yıllardır Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi gerek oyunu gerek sözleriyle takımı ateşleyecek lider oyuncu eksikliğini hissediyor.

ARCHIE BROWN HESABINI KAPATTI

Transferi ve performansı eleştirilen Archie Brown sosyal medya hesabından “Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeylerin kıymetini bilmeyi unutma” şeklinde bir paylaşım yaptı. Sarı lacivertli taraftarların bazıları “Orta açarken kafanı kaldırmayı da unutma Archie... Yolunda ne gidiyor acaba? Edebiyat yapmayın, top oynayın. Yolunda giden hiçbir şey yok” tarzında tepki gösterdi. Sonrasında Archie Brown, bunun üzerine Instagram’daki gönderilerini kaldırdı.