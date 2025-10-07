Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık hamlesi: Transfer planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığının ardından 11'deki yerini kaybeden ve performansıyla eleştirilen oyunculardan biri olan Szymanski'nin kariyer planı ortaya çıktı.

MOURINHO'NUN GÖZDESİYDİ

Sarı lacivertlilerde transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Polonyalı yıldızın ayrılığı, o dönem Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya takılmıştı.

YÖNETİM DE KARŞI ÇIKTI

Polonya basınından Przeglad Sportowy'nin haberine göre; Lyon, Szymanski için birkaç milyon avroluk bir teklif sundu ancak Ali Koç da Mourinho da Polonyalı oyuncunun satışına şiddetle karşı çıktı.

"MİLYONLARCA DOLARA BİLE SATMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

O günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, "Fenerbahçe hemen onlara bir daha teklif göndermemelerini söyledi. Onu on milyonlarca dolara bile satmayacaklarını söylediler. O, takım için çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

SZYMANSKI'DEN KRİTİK HAMLE

Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olmayı hedefleyen Polonyalı yıldızın, bu yolda kritik bir karara imza attığı ileri sürüldü. MENAJERİYLE YOLLARINI AYIRDI

Sebastian Szymanski'nin, mevcut menajeri Mariusz Piekarski'den memnun olmadığı ve bu nedenle yollarını ayırdığı belirtildi. Menajer değişikliğinin, oyuncunun uzun zamandır hayalini kurduğu ilk beş ligden birine transfer olma yolunda atılmış bir adım olduğunun altı çizildi.