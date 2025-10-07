Ole Gunnar Solskjaer'in yeni işi şaşırttı: Manchester United iddiaları boşa çıktı

Beşiktaş macerası sadece 7 ay süren Ole Gunnar Solskjaer için son olarak Manchester United iddiası ortaya atılırken Norveçli çalıştırıcının yeni işi şaşırttı.

Manchester United'da 2018-2021 yılları arasında görev yapan Norveçli teknik adamın tekrardan takımın başına geçebileceği ileri sürülmüştü.

MANU İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

Manchester'ın sene sonuna kadar Ruben Amorim'i görevden alması durumunda, Ole Gunnar Solskjaer'in geçici olarak takımın başına getirilebileceği iddia edilmişti ancak gerçek bambaşka çıktı.

UEFA'YA GERİ DÖNDÜ

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a gelmeden önceki görevi olan UEFA maç analistliğine geri döndü.

1.72'LİK PUAN ORTALAMASI