Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri: Tedesco ve İsmail Yüksek iddiası

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun oyun sistemi ve İsmail Yüksek'in başarılı performansı hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kariyerine yorumculuk yaparak devam eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, TRT Spor'da Fenerbahçe'nin oyun sistemi ve İsmail Yüksek hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"TEDESCO'NUN İKİ 8 İLE OYNAMA SEBEBİ İSMAİL"

"İsmail Yüksek çok değerli işler yapıyor. Bence Domenico Tedesco'nun iki 8 numara ile oynamasının sebebi İsmail'in performansı. Onun bağlantıda olması, ikinci topları çok net alması ve takım arkadaşlarına kazandırması. Bu durum, Tedesco'yu bu oyunu oynamaya itiyor."

"BU OYUN, İSMAİL'İN DEĞERİNİ ARTIRIR"

"Hem genç oyuncu hem bu seviyede oynuyor, oyunun içindeki bağlantıyı biliyor. Aynı zamanda millî takım oyuncusu. Bu oyun, İsmail gibi oyuncuları daha da değerli hale getirir. İsmail değerli işler yapıyor. İnşallah buna devam edecek."

İSMAİL YÜKSEK'İN SEZON PERFORMANSI

Millî futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıktı. İsmail Yüksek, 1 asist yaparken kaptığı toplar ve kazandığı ikili mücadelelerle takıma büyük bir katkı sağladı.

