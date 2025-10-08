İspanya'da İsrailli sporculara kapılar bir bir kapandı: Barcelona reddetti

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti.

Katalonya radyosu RAC1'in verdiği haberde, Barcelona, ​​İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in, Eurocup'ın üçüncü haftasında 15 Ekim'de Nou Congost salonunda Baxi Manresa ile oynayacağı maç öncesinde, sabah saatlerinde Blaugrana Salonu'ndaki tesislerini kullanma talebine kamu düzeni gerekçesiyle olumsuz cevap verdi.

RAC1, Barcelona'nın "lojistik ve kamu düzenini bozma gerekçeleriyle" İsrail takımına kapılarını açmadığını duyurdu.

Diğer yandan İspanya'da Spor Bakanlığına bağlı olan Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav Jerusalem maçını "yüksek riskli" ilan etti.

Komisyon, Baxi Manresa'dan organizatör kulüp olarak "güvenlik önlemlerini güçlendirmek için gerekli adımları atmaya" çağırdı.

Baxi Manresa'nın bazı taraftar grupları ise İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edilmesi için Katalan kulübü ile İsrail takımı arasındaki maçın askıya alınması çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.

Taraftar grupları sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları mesajda, "Basketbolun, bizi çevreleyen gerçeklikten izole edilmiş bir balonun içinde var olamayacağına kesinlikle inanıyoruz. İsrail Devleti soykırım yaparken, kendi stadyumumuzda bir İsrail takımının bulunmasını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Mesajımız açık ve güçlü. İnsan hayatı, herhangi bir spor etkinliğinden çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

LAGUNA TENERİFE-BNEİ HERZLİYA MAÇININ ERTELENMESİ İSTENDİ

İspanya'da İsrail takımlarına karşı benzer bir tepki de Kanarya Adaları'nda oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim'de Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinde oynanacak Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesi talep edildi.

La Laguna Belediye Başkanı Luis Yeray Gutierrez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada,"Spor aracılığıyla soykırımı aklayamayız." diyerek, Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesini istedi.

Gutierrez, son günlerde İşçi Komisyonları ve Kanarya Adaları Sendika Federasyonu gibi çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının, bu basketbol maçının oynanmamasını talep ettiğini vurguladı.

Belediye başkanı, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırıma karşı sert önlemler alınması gerektiğini" savunarak, "60 binden fazla insan öldürüldü. Gazze'deki savaş 20 bin çocuğun ölümüne yol açtı." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı alınan kararlara benzer olarak Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'in de tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep etmişti.

İsrail takımlarına karşı maç oynamama kararı alan İspanya'daki ilk kulüp olan Bask bölgesinin kadın basketbol takımı Bizkaia Gernika'nın kulüp başkanı Gerardo Candina da "Gazze'deki vahşi soykırıma tamamen karşıyız. Bence herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz." diyerek, Eurocup kadınlar grup maçlarında İsrail'in Elitzur Ramla takımına karşı her iki maça da çıkmayacaklarını duyurmuştu.