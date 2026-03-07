Borsa İstanbul’da mart ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Otomotivden bankacılığa, enerjiden sigortaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin temettü tarihleri ve net ödeme tutarları belli oldu. Peki, hangi şirket ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? İşte mart ayı temettü takvimi...