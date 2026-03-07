BIST’te temettü yağmuru! (Ford Otosan, Tüpraş, Koç Holding…) Mart 2026’da hangi şirket ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’da mart ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Otomotivden bankacılığa, enerjiden sigortaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin temettü tarihleri ve net ödeme tutarları belli oldu. Peki, hangi şirket ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? İşte mart ayı temettü takvimi...
Mart ayında Borsa İstanbul’da temettü hareketliliği yaşanacak. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren toplam 11 şirket, yatırımcılarına nakit kar payı dağıtımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Açıklanan takvime göre temettü ödemeleri 16 Mart’ta başlayacak ve 27 Mart’a kadar devam edecek.Söz konusu dönemde Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Aygaz başta olmak üzere birçok büyük şirket hissedarlarına pay başına temettü ödemesi yapacak.
Ford Otosan (FROTO)
Hisse başına net temettü: 3,094 TL
Ödeme tarihi: 16 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 10.857.155.400 TL
Aygaz (AYGAZ)
Hisse başına net temettü: 10,668 TL
Ödeme tarihi: 16 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 2.344.724.681,97 TL
Tüpraş (TPRS)
Hisse başına net temettü: 8,823 TL
Ödeme tarihi: 16 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 16.999.999.833,94 TL
Nuh Çimento (NUHCM)
Hisse başına net temettü: 19,125 TL
Ödeme tarihi: 17 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 2.872.835.100 TL
Tofaş (TOASO)
Hisse başına net temettü: 17 TL
Ödeme tarihi: 23 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 8.500.000.000 TL
Koç Holding (KCHOL)
Hisse başına net temettü: 5,806 TL
Ödeme tarihi: 25 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 14.722.156.129,28 TL
Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA)
Hisse başına net temettü: 5,903 TL
Ödeme tarihi: 25 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 1.062.500.400 TL
Akbank (AKBNK)
Hisse başına net temettü: 1,872 TL
Ödeme tarihi: 26 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 9.731.956.000 TL
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)
Hisse başına net temettü: 6,919 TL
Ödeme tarihi: 26 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 2.975.000.000 TL
Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP)
Hisse başına net temettü: 4,043 TL
Ödeme tarihi: 27 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 57.715.708,75 TL
İş GYO (ISGYO)
Hisse başına net temettü: 0,083 TL
Ödeme tarihi: 31 Mart 2026
Toplam nakit temettü: 80.000.000 TL