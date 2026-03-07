ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar başvuru dönemleri ve sınav günlerini araştırırken, sınav sürecine ilişkin detaylar da merak konusu oldu.

Her yıl milyonlarca adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için 2026 yılı takvimi açıklandı. Farklı mezuniyet seviyelerine göre düzenlenen sınavlar için başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama takvimi belli olurken, adaylar hangi oturum için ne zaman başvuru yapılacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

2026 KPSS LİSANS BAVŞURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru süreci ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

KPSS Lisans kapsamında gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise iki gün halinde planlandı. Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül 2026’da, Alan Bilgisi 2. gün sınavı ise 13 Eylül 2026’da uygulanacak. Bu oturumların sonuçlarının ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS Lisans-Ön lisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS Sınav Takvimi 2026

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön lisans sınavına katılacak adaylar için başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 19-20 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Ön lisans düzeyindeki KPSS sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

KPSS Lisans-Ön lisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS Sınav Takvimi 2026

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim mezunları için düzenlenen KPSS sınavının başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru süreci 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların katılacağı sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans-Ön lisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS Sınav Takvimi 2026

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİH 2026

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Geç başvuru işlemleri ise 5 Ekim 2026 tarihinde yapılabilecek.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı bu sınavın sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası