Hamstring sakatlığı yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sağlık durumuna dair Al-Nassr'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, Portekizli yıldızın durumunun beklenenden daha ciddi olduğunu söyledi.

Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, Al Fayha maçının son bölümünde hamstring sakatlığı yaşadığını duyurulan Cristiano Ronaldo'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Jorge Jesus

İSPANYA'YA GİDECEK

71 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, sağlık kontrollerinden geçirilen yıldız oyuncunun durumunun ciddi olduğunu ve tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'ya gideceğini duyurdu.

Cristiano Ronaldo

"UMARIZ EN KISA SÜREDE DÖNER"

Kariyerinin son dönemini Al-Nassr'da geçiren 41 yaşındaki futbolcu hakkında Jesus, "Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Sakatlandığında tedavi için İspanya'ya giden diğer oyuncular gibi Cristiano da İspanya'ya gidecek. Sakatlığı sebebiyle Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi gördü. Umarız en kısa sürede geri döner ve takıma yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

