Al-Nassr'da Ronaldo depremi: Testler yapıldı, Suudi Arabistan'dan ayrılacak
Hamstring sakatlığı yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sağlık durumuna dair Al-Nassr'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, Portekizli yıldızın durumunun beklenenden daha ciddi olduğunu söyledi.
- Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı beklenenden daha ciddi.
- Ronaldo, tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'ya gidecek.
- Teknik Direktör Jorge Jesus, Ronaldo'nun en kısa sürede takıma dönmesini umduklarını söyledi.
Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, Al Fayha maçının son bölümünde hamstring sakatlığı yaşadığını duyurulan Cristiano Ronaldo'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.
İSPANYA'YA GİDECEK
71 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, sağlık kontrollerinden geçirilen yıldız oyuncunun durumunun ciddi olduğunu ve tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'ya gideceğini duyurdu.
"UMARIZ EN KISA SÜREDE DÖNER"
Kariyerinin son dönemini Al-Nassr'da geçiren 41 yaşındaki futbolcu hakkında Jesus, "Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Sakatlandığında tedavi için İspanya'ya giden diğer oyuncular gibi Cristiano da İspanya'ya gidecek. Sakatlığı sebebiyle Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi gördü. Umarız en kısa sürede geri döner ve takıma yardımcı olur" ifadelerini kullandı.