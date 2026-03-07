İzmir’in Bayraklı ilçesinde hem bir kamu görevlisini öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hem de 8 yıl önce meydana gelen bir olayda bekçilere silahla ateş açan firari T.K. isimli zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, T.K. isimli şahsı dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

KAMU GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEKTEN ARANIYORDU

T.K.'nin yapılan UYAP ve GBT sorgusunda, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçlarından hakkında 28 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BEKÇİLERE SİLAHLA AÇMIŞ

Şahsın 2018 yılında Bayraklı ilçesinde meydana gelen bir olayda görevli çarşı ve mahalle bekçilerine de silahla ateş açtığı tespit edildi. Bu saldırı nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'yağma' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçmişte kolluk kuvvetlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren T.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

