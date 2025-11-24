Union Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

"DAHA ATEŞLİ OLDUĞUNU DUYDUK"

Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan dolayı atmosferi tahmin edebildiklerini söyleyen Hubert, "Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Bu yüzden atmosferi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Galatasaray stadındaki atmosferinin çok daha ateşli olduğunu duyduk. Buna göre hazırlandık. Atmosferin kendi oyuncularımı yukarı çekmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK"

Sarı kırmızılı takımın çok güçlü bir ekip olduğunu kaydeden genç teknik adam, "Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek. Çok büyük bir takım. 9 puan aldılar. Liverpool'u yendiler. Eksikleri olsa bile bunu kapatabilecek seviyede kaliteli kadroları var." dedi.

"DURDURMAMIZ GEREKEN BAŞKA OYUNCULAR VAR"

Galatasaray'da eksikler olsa da çok önemli isimlerin olduğunu vurgulayan Hubert, "Victor Osimhen yoksa Barış Alper Yılmaz var. Mauro Icardi var. Leroy Sane var. Dolayısıyla Galatasaray'da durdurmamız gereken başka oyuncular var." diye konuştu.

"ATMOSFER ÇILGIN OLACAK"

Belçika kulübünün SEO'su Philippe Bormans ise "Atmosfer çılgın olacak. Fenerbahçe ile iki kez oynadık ama bence bu maç atmosfer ve ambiyans açısından daha da iyi olacak. Her zaman olduğu gibi, bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Hedef her zaman ilerlemek ve bunun için sekiz veya dokuz puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." dedi.

