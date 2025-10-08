Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna, Mehmet Kaya getirildi.

Gençlerbirliği'nde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.

Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır gelişmesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'da Uğurcan Çakır gelişmesi - SporA Milli Takım'da Uğurcan Çakır gelişmesiBursaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı - SporBursaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandıFenerbahçe'nin rakibi Stuttgart'ı yıkan haber - SporFenerbahçe'nin rakibi Stuttgart'ı yıkan haberLivakovic kâbusu yaşıyor: Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman - SporFenerbahçe'den ayrıldığına bin pişmanVolkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe ile anılıyordu, sürpriz gelişme - SporVolkan Demirel, Süper Lig'e dönüyorİspanya'da İsrailli sporculara kapılar bir bir kapandı: Barcelona reddetti - Sporİspanya'da İsrailli sporculara kapılar bir bir kapandı: Barcelona reddetti
Sonraki Haber Yükleniyor...