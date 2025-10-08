Zorunlu eğitim kaç yıl olacak? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ATO Congresium’da düzenlenen 22. Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda stantları dolaşan Tekin, öğrencilerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tekin, muhalefetin "çocuk işçiliği ve kız çocuklarının eğitiminin ertelenmesi" eleştirilerine tepki gösterdi. Eleştirileri yapanların iyi niyetli olmadığını belirten Tekin, özellikle ana muhalefet partisi genel başkanının topluma doğruyu ve hukuku konsolide edecek bir eğitimci rolü üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, “Kendi pozisyonlarını güçlendirmek, meşruluğu tartışmalı genel başkanlarını gölgelemek ve belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için çocuklarımızla ilgili ezbere hüküm yürütmeleri demokratik olgunluk açısından üzücü” ifadelerini kullandı. Muhalefetin spekülatif açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Tekin, İstanbul ve İzmir’deki belediyelerde yaşanan tartışmaların cevaplanması yerine bu tür söylemlere devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Tekin, eğitim politikalarıyla modern ülkelerdeki süreçleri Türkiye’de de yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, geçen yıl müfredat çalışmalarında, bu yıl ise zorunlu eğitim tartışmalarında aynı titizliği gösterdiklerini ifade etti. Çocuk işçiliğini teşvik edecek hiçbir söylemde bulunmadıklarını aktaran Tekin, “Biz çocuklarımızın hayata bir an önce atılabilecek beceriler kazanmalarını istiyoruz. Bu nedenle eğitim öğretim müfredatımızı revize ettik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana omurgası beceri üzerine kurulu” dedi.

ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞMALARI

4+4+4 sistemi ve zorunlu eğitimle ilgili olarak Tekin, “Biz hiçbir zaman ‘2 formül, 5 formül’ gibi ifadeler kullanmadık. Arzumuz, çocuklarımızın dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi eğitim süreçlerini erken yaşta tamamlayarak toplumsal hayata dahil olmaları” açıklamasında bulundu.

Tekin, bu konudaki önerilerinin Kabine Toplantısı ve TBMM gündemine taşınacağını belirterek, muhalefetin yanlış bilgiler üzerinden yorum yaptığını ifade etti: “Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. Sonra da benim tepkime kızıyorlar. Konuştuklarını anlamıyorum; ya okumuyorlar, ya anlamaya tahammülleri yok.”

Bakan Tekin sözlerini şöyle tamamladı: “Tartışmamız, çocuklarımızın yükseköğretim sonrası hayata atılma yaşını 25-26’dan daha erken bir yaşa çekip çekemeyeceğimiz üzerine.”