A Milli Takım'da Uğurcan Çakır gelişmesi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde bu ay oynayacağı karşılaşmaların ilkinde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek, 14 Ekim'de ise Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak A Millî Takımımız, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

SON BÖLÜMDE TAKTİKSEL ÇALIŞMA

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerinde çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı.

UĞURCAN ÇAKIR İDMANDA YER ALDI

A Millî Takım'ın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.

TFF YÖNETİMİ DE İZLEDİ

Ay-Yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da izledi.



A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam edecek.