Bursaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı

- Güncelleme:
Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, görevinden istifa eden Adem Çağlayan'ın yerine Tahsin Tam'ın getirildiğini açıkladı.

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un yeni Teknik Direktörü Tahsin Tam oldu.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Tahsin Tam ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

