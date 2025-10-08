Yavuz Bingöl, Devlet Bahçeli'ye bağlamasını hediye etti
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında ağırladı. Bingöl, ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdi ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.
BAHÇELİ'YE BAĞLAMASINI HEDİYE ETTİ
Açıklamada, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi. Bingöl'ün ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.
