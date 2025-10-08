Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Antalya'da sezon bitmedi! Turistler denizin tadını çıkardı

Antalya'da sezon bitmedi! Turistler denizin tadını çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da sezon bitmedi! Turistler denizin tadını çıkardı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da havanın bulutlu ve suyun dalgalı olmasına rağmen bazı yabancı turistlerin denize girdiği görüldü.

Antalya'da bir gün önce etkili olan yağışın ardından parçalı bulutlu hava hakim oldu.

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu Antalya'da, zaman zaman yüzünü gösteren güneş dolayısıyla ısınan havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde zaman geçirdi.

TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Kentte tatillerini sürdüren özellikle Rus ve Alman turistler, havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olmasına aldırış etmeden suya girdi. Bazı turistler dalgaların arasında yüzmeye çalışırken zaman zaman zor anlar yaşadı. Sahilde görevli cankurtaranlar, kıyıdan fazla açılan turistleri megafonla uyardı.

Denize girmeyen turistler ise sahil bandındaki banklarda ve kafelerde oturmayı tercih etti. Sahile gelen az sayıdaki kent sakini ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya-ABD hattında yeni kriz! Moskova, Tomahawk ve nükleer test konusunda uyardıGümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençlere evlilik desteği için harekete geçtiler: Beşir Derneği ve Mehir Vakfı her yıl 1500 çifti evlendirecek - YaşamGençlere evlilik desteği için harekete geçtiler: Beşir Derneği ve Mehir Vakfı her yıl 1500 çifti evlendirecekPUBG MOBILE Avrupa Süper Ligi (PMSL) güz sezonu İstanbul’da başlıyor - YaşamPUBG MOBILE Avrupa Süper Ligi (PMSL) güz sezonu İstanbul’da başlıyorBayburt'ta uyuşturucu operasyonu! Mide ve bağırsağında sakladıkları şaşkına çevirdi - YaşamBayburt'ta uyuşturucu operasyonu! Mide ve bağırsağında sakladıkları şaşkına çevirdiMüşteriye ayar çeken pazarcıya ceza! 15 gün tezgah açamayacak - YaşamMüşteriye ayar çeken pazarcı, 15 gün tezgah açamayacakEda’nın kaçışları ailesini yıprattı: Kızımı kim tutuyorsa bıraksın - YaşamEda’nın kaçışları ailesini yıprattı: Kızımı kim tutuyorsa bıraksınHerkes bu kardeşleri konuşuyor! Anneannesinin mezarını temizlerken fenomen oldular - Yaşamİki kardeş mezarlıkta fenomen oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...