Antalya'da ilginç olay! Yaralı turist parayı duyunca ambulanstan indi

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde Eshaf İ.'nin kullandığı tur otobüsü ile Ukraynalı turist Serhei K.'nın kullandığı motorlu bisiklet çarpıştı.

Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Serhei K. ve yolcu olarak bulunan küçük yaştaki oğlu yaralandı. Başlarındaki kask sayesinde kol ve bacaklarından yaralanan Ukraynalı baba-oğula ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

PARA ÖDEYEBİLECEĞİ SÖYLENİNCE HASTANEYE GİTMEDİ

Serhei K., sağlık ekibine gidecekleri hastanede para ödeyip ödemeyeceklerini sormaları ve görevlilerin ödeyebileceğini söylemesi üzerine hastaneye gitmeyeceklerini belirterek ambulanstan indi. Sağlık ekibinin kendi rızaları ile hastaneye gitmeyeceklerini belirten evrak imzalatmak istediği sırada da Ukraynalı turist imza atmaları durumunda da para ödeyeceklerini sandı.

SOĞUK SU İLE ACIYI HAFİFLETMEYE ÇALIŞTI

Yabancı dil bilen bir vatandaşın araya girmesi ve durumu izah etmesinin ardından yaralı turist evrakı imzaladı. Kazada yaralanan ve hastaneye gitmeyen Ukraynalı babanın, oğlunun kolunda ve bacağındaki yaralara soğuk su dökerek acısını hafifletmeye çalıştığı görüldü.