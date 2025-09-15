Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Malatya'da korkunç kaza! Freni boşalan tır yolcu otobüsüne çarptı, tır alev aldı

Malatya’da korkunç kaza! Freni boşalan tır yolcu otobüsüne çarptı, tır alev aldı

- Güncelleme:
Malatya’da korkunç kaza! Freni boşalan tır yolcu otobüsüne çarptı, tır alev aldı
3. Sayfa Haberleri

Malatya’nın Darende ilçesinde frenleri boşalan bir tır yolcu otobüsüne çarptı. Tır dereye yuvarlanıp alev alırken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Tır sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 41 AOU 373 plakalı tırın freni boşaldı.

Malatya’da korkunç kaza! Freni boşalan tır yolcu otobüsüne çarptı, tır alev aldı - 1. Resim

DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden 34 GC 723 plakalı yolcu otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Tırın otobüse çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, devrilen araç kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da korkunç kaza! Freni boşalan tır yolcu otobüsüne çarptı, tır alev aldı - 2. Resim

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'da acı olay: Evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
