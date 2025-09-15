Malatya’da korkunç kaza! Freni boşalan tır yolcu otobüsüne çarptı, tır alev aldı

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 41 AOU 373 plakalı tırın freni boşaldı.

DERE YATAĞINA YUVARLANDI

Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden 34 GC 723 plakalı yolcu otobüsüne çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Tırın otobüse çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, devrilen araç kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.