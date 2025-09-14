Meksika'da katliam gibi kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın güneydoğusunda meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

KATLİAM GİBİ KAZA: OLAY YERİ MEZARLIĞA DÖNDÜ

Yucatan Eyaleti Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Merida ile Campeche şehirleri arasındaki karayolunda bir yük kamyonu devrildi ve bir otomobil ile inşaat işçilerini taşıyan başka bir kamyona çarptı.

Kazada kamyon şoförü de dahil olmak üzere 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

SON 1 HAFTADA ÖLÜMCÜL KAZALAR

Yetkililer, bu kazanın son bir hafta içinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üçüncü olay olduğunu belirtti.

Pazartesi günü, orta Meksika’da bir yük treni çift katlı bir otobüse çarpmış ve 10 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralanmıştı.

İki gün sonra ise başkent Meksika’da yaklaşık 50 bin litre gaz taşıyan bir kamyon devrilip patlamış, 13 kişi hayatın kaybetmiş ve çok sayıda kişi ciddi yanıklar almıştı.