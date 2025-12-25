Ankara’da su kesintisi yaşanan ilçeler ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Aralık tarihlerinde başkent genelinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Yenimahalle, Kazan ve Etimesgut başta olmak üzere birçok ilçede kesintilerin saatleri belli oldu.

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor. ASKİ 25 Aralık günü itibarıyla bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kuraklık, altyapı çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintilerin gün boyunca sürmesi bekleniyor. İşte ilçe ilçe Ankara su kesintisi detayları ve suların geleceği saatler...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara’da su kesintileri büyük oranda 24 Aralık gecesi başlayan kesinti 25 Aralık sabah saatleri arasında sona erecek. Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün arması nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilir.

25 ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ

Yenimahalle su kesintisi: Arıza Tarihi: 24.12.2025 22:55, Tamir Tarihi: 25.12.2025 17:00 (Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi 494. Sokak)

Kazan su kesintisi: Arıza Tarihi: 24.12.2025 17:30, Tamir Tarihi: 25.12.2025 08:30 (Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar)

Etimesgut su kesintisi: Arıza Tarihi: 24.12.2025 17:20, Tamir Tarihi: 25.12.2025 09:00 (Etkilenen Yerler: Şehit Ali mahallesi, Orhun mahallesi, Turkuaz mahallesinin bir kısmı)

