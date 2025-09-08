Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meksika'da feci kaza: Otobüs trenle çarpıştı, can pazarı yaşandı

Meksika'da feci kaza: Otobüs trenle çarpıştı, can pazarı yaşandı

Meksika’nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişi öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 45 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

