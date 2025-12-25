Adana’da av tüfeğiyle vurulmuş halde evde ölü bulunan Fatma Koçaklı’nın ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Fatma’yı öldürme suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen eşinin, “Seni öldüreceğim, parçalara ayıracağım, kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacağım” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 1 Şubat 2025'te yaşanan olayın detayları kan dondurdu. Barbaros Mahallesi’ndeki müstakil bir evde silah sesleri sonrasında ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Koçaklı'yı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hayatını kaybeden Fatma Koçaklı’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Karısını öldürdüğü iddia edilen M.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İFADELER KAN DONDURDU

Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, M.B. hakkında ‘Kadını Kasten Öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame yer alan detaylar, kan dondurdu. İddianamede, Fatma Koçaklı’nın eşinin, öldürülen Fatma Koçaklı'nın annesinin ifadesi ile otopsi raporuna yer verildi.

İddianamede, M.B.'nin Fatma Koçaklı'yı darp ettiği, av tüfeğiyle vurduğu belirtildi.

Fatma Koçaklı’nın ölümünde kan donduran iddianame: Seni parçalara ayıracağım

“ISLAK HAVLUYLA DÖVMÜŞ"

Fatma Koçaklı’nın annesi F.K. ifadesinde eşinin kızını aldatma bahanesiyle darp ettiğini, boğazını sıktığını, ıslak havlu ile dövdüğünü, kızının ara sıra yanına geldiğinde de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gördüğünü söyledi.

F.K., ''Ben olayı görmedim. Olay sonrası beni, kızımın eltisi olduğunu söyleyen bir kişi arayıp, Fatma ile kocasının tartıştığını ardından da bağırma sesi duyduğunu söyledi'' dedi.

Fatma Koçaklı'nın kız kardeşi G.O. ise M.B.’nin 1 yıl önce kız kardeşine dini nikah kıydığını, evlilikleri boyunca da sanıktan şiddet gördüğünü ve sözünü dinlememesi durumunda evdeki tüfeğiyle kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Fatma Koçaklı’nın ölümünde kan donduran iddianame: Seni parçalara ayıracağım

“SENİ PARÇALARA AYIRACAĞIM”

Fatma'nın annesi F.K.'nın eski eşi M.D. ise Fatma'nın 2023 yılı Ekim ayından beri sanık M. B.'den fiziksel şiddet gördüğü için yanlarına geldiğini, vücudunda çok sayıda morluk olduğunu, sanığın telefonla Fatma'yı arayıp,''Seni öldüreceğim, parçalara ayıracağım, kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacağım. Ya bana gelirsin ya da senin anneni de kız kardeşin A.'yı da okuldan alırım ikisinin de ölüsünü bulamazsın'' dediğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası