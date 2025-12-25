A101 25 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında! Elektrikli ürünlerde büyük fırsat
A101 25 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Bu haftaki indirim broşüründe forkliftlerden elektrikli moped ve büyük ekran televizyonlardan küçük ev aletlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. İşte 25 Aralık Perşembe gününden itibaren tüm A101 marketlerinde geçerli olacak indirimli ürünlerin tam listesi...
A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeyle yayımlandı. Güncel 'Aldın Aldın' ürünlerinin yer aldığı bu hafta kataloğu raflarda yerini alırken, 25 Aralık 2025 A101 aktüel ürünleri satışa sunuldu. Özellikle de elektrikli ürünlerdeki indirimler öne çıkıyor. Ultra geniş ekranlı televizyonlardan yeni nesil dikey süpürgelere, airfryer modellerinden akıllı telefonlara kadar onlarca ürün raflarda yerini aldı.
A101 25 ARALIK 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
65" UHD Android Tv 20.999 TL
Silikon Aydınlatma 249 TL
55" UHD Android Tv 14.999 TL
Led Ampul 8,5W 49,50 TL
Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 399 TL
Elektrikli Titan Pro Forklift 3 Ton 4.7M 1.199.000 TL
Dizel Prestige Pro 3 Ton 4.7M Forklift 999.000 TL
SE03 Max Elektrikli Moped 39.990 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
RS4 50 CC Moped 39.990 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL
10KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL
No-Frost buzdolabı 19.999 TL
Elektrikli Fanlı Isıtıcı 579 TL
Yün-Kazak Temizleme Cihazı 199 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Mısır Patlatma Makinesi 899 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 999 TL
Dikey Süpürge 1.699 TL
Baton Kek Kalıbı 149 TL
Plastik Pastacılık Ürünleri 39,50 TL
Porselen Fondü Seti 199 TL
Porselen Servis Tabağı 69,50 TL
Porselen Pasta Tabağı 69,50 TL
5'i 1 Yerde Termos Mug 399 TL
Lavabo Süzgeci 2'li 10 TL
Hazneli Rende 59,50 TL
Süzgeç 3'lü 175 TL
Kulplu Damacaba Matara 149 TL
Yılbaşı Dekorlu Kokulu Mum 79,50 TL
Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL
Orta Boy Valiz 755 TL
PP Makyaj Çantası 299 TL
Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL
Temizlenebilir Cam Menfezi 49,50 TL
Katlı Raf 3'lü 399 TL
Çok Amaçlı Askı 39,50 TL
Oyuncak Çekçekli Temizlik Seti 289 TL
Sesli ve Işıklı Çıngırak 179 TL
Oyuncak Fön Makineli Güzellik Seti 219 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 319
Ahşap Bultak Puzzle 55 TL
Kes Yapıştır Etkinlik Kitabı 39,50 TL
Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL
Kurmalı Banyo Oyuncağı 95 TL
Kadın Termal Tayt 219 TL
Toka Kutu Seti 79,50 TL
Kadın Desenli Ev Botu 189 TL
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 399 TL
Erkek Kalın Taban Ev Terliği 139 TL
Orman Meyveleri 199 TL
Dondurulmuş Krokanlı Pasta 600G 179 TL
Tortellini Makarna 250G 109,50 TL
Cin Mısır 1KG 49,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 289 TL
Meyveli Yoğurt 400G 65 TL
Antep Fıstığı 250g 299 TL
Kavrulmuş Tuzlu İç Fıstık 160g 35 TL
Sarımsak Tozlu Ayçekirdeği 30 TL
Karışık Kuruyemiş 180g Karnaval 245 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
Çek Kullan 3 Katlı Mendil 150'li 32,50 TL
Aydınlatıcı C Vitamini Serum Maske 99,50 TL
Cilt Kusuru İzi Karşıtı Temizleme Jeli 150ml 249 TL