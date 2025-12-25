A101 25 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Bu haftaki indirim broşüründe forkliftlerden elektrikli moped ve büyük ekran televizyonlardan küçük ev aletlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. İşte 25 Aralık Perşembe gününden itibaren tüm A101 marketlerinde geçerli olacak indirimli ürünlerin tam listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeyle yayımlandı. Güncel 'Aldın Aldın' ürünlerinin yer aldığı bu hafta kataloğu raflarda yerini alırken, 25 Aralık 2025 A101 aktüel ürünleri satışa sunuldu. Özellikle de elektrikli ürünlerdeki indirimler öne çıkıyor. Ultra geniş ekranlı televizyonlardan yeni nesil dikey süpürgelere, airfryer modellerinden akıllı telefonlara kadar onlarca ürün raflarda yerini aldı.

A101 25 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında! Elektrikli ürünlerde büyük fırsat

A101 25 ARALIK 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65" UHD Android Tv 20.999 TL

Silikon Aydınlatma 249 TL

55" UHD Android Tv 14.999 TL

Led Ampul 8,5W 49,50 TL

Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 399 TL

Elektrikli Titan Pro Forklift 3 Ton 4.7M 1.199.000 TL

Dizel Prestige Pro 3 Ton 4.7M Forklift 999.000 TL

SE03 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

RS4 50 CC Moped 39.990 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL

10KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

No-Frost buzdolabı 19.999 TL

Elektrikli Fanlı Isıtıcı 579 TL

Yün-Kazak Temizleme Cihazı 199 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Mısır Patlatma Makinesi 899 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 999 TL

Dikey Süpürge 1.699 TL

Baton Kek Kalıbı 149 TL

Plastik Pastacılık Ürünleri 39,50 TL

Porselen Fondü Seti 199 TL

Porselen Servis Tabağı 69,50 TL

Porselen Pasta Tabağı 69,50 TL

5'i 1 Yerde Termos Mug 399 TL

Lavabo Süzgeci 2'li 10 TL

Hazneli Rende 59,50 TL

Süzgeç 3'lü 175 TL

Kulplu Damacaba Matara 149 TL

Yılbaşı Dekorlu Kokulu Mum 79,50 TL

Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.499 TL

Orta Boy Valiz 755 TL

PP Makyaj Çantası 299 TL

Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Temizlenebilir Cam Menfezi 49,50 TL

Katlı Raf 3'lü 399 TL

Çok Amaçlı Askı 39,50 TL

Oyuncak Çekçekli Temizlik Seti 289 TL

Sesli ve Işıklı Çıngırak 179 TL

Oyuncak Fön Makineli Güzellik Seti 219 TL

Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 319

Ahşap Bultak Puzzle 55 TL

Kes Yapıştır Etkinlik Kitabı 39,50 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL

Kurmalı Banyo Oyuncağı 95 TL

Kadın Termal Tayt 219 TL

Toka Kutu Seti 79,50 TL

Kadın Desenli Ev Botu 189 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 399 TL

Erkek Kalın Taban Ev Terliği 139 TL

Orman Meyveleri 199 TL

Dondurulmuş Krokanlı Pasta 600G 179 TL

Tortellini Makarna 250G 109,50 TL

Cin Mısır 1KG 49,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 289 TL

Meyveli Yoğurt 400G 65 TL

Antep Fıstığı 250g 299 TL

Kavrulmuş Tuzlu İç Fıstık 160g 35 TL

Sarımsak Tozlu Ayçekirdeği 30 TL

Karışık Kuruyemiş 180g Karnaval 245 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL

3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 159 TL

Çek Kullan 3 Katlı Mendil 150'li 32,50 TL

Aydınlatıcı C Vitamini Serum Maske 99,50 TL

Cilt Kusuru İzi Karşıtı Temizleme Jeli 150ml 249 TL

