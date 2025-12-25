Türkiye'nin en eski davası 75 yıl sonra çözüme kavuştu, akıllara Kemal Sunal'ın 'Davacı' filmi geldi
Amasya’da 1951 yılında bir arazinin tapu tescili için açılan kadastro davası, aradan geçen 75 yılın ardından sonuçlandı. Vefatlar, mirasçılar ve itirazlar nedeniyle yıllarca süren ve 348 taraflı hale gelen dava, Türkiye’nin devam eden en eski kadastro davası olarak kayıtlara geçmişti. Amasya Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında davayı karara bağlarken, süreç Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu “Davacı” filmini hatırlattı.
- Amasya'da 1951 yılında açılan ve Türkiye'nin en eski kadastro davası olarak bilinen tapu tescili davası 75 yıl sonra sonuçlandı.
- Dava, 126 dönümlük bir arazinin tapu tescili için açılmış, vefatlar ve itirazlar nedeniyle yıllarca uzamıştı.
- Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda Amasya Kadastro Mahkemesi tarafından çözüme kavuşturuldu.
- Davalı tarafça, davanın uzun sürmesi ve tarafların yaşadığı durumlar nedeniyle Kemal Sunal'ın "Davacı" filmini akıllara getirdiği belirtildi.
Amasya'da 1951 yılında açılan dava aradan geçen 75 yıl sonra sonuçlandı. Bir arazinin tapu tescili için açılan dava, davacılardan vefat edenlerin olması ve yapılan itirazlar üzerine yıllardır devam ediyordu. Türkiye'nin devam eden en eski tarihli kadastro davası olarak kayıtlara geçen dava, ‘Davacı' filmini akıllara getirdi.
‘SIFIR KADASTRO DOSYASI' HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇÖZÜLDÜ
1951 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan 3 parselli toplam 126 dönümlük arazinin tapu tescili davası, aradan geçen 75 yılın ardından halen devam ediyordu. Amasya Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın ‘Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda yıllardır sonuç alınamayan davayı çözüme kavuşturdu.
DAVACI FİLMİ GERÇEK OLDU
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Salucu köyündeki bir arazi üzerinde hak iddia edilmesi nedeniyle açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan davada en son 348 taraflı bulunuyordu. Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara, başrolde Kemal Sunal'ın olup çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getirdi.
EN ESKİ KADASTRO DAVASI ÇÖZÜLDÜ
Davalı taraflardan Mustafa Küçük (50) çocukluk yıllarında izledikleri ‘Davacı' filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtti. 1980 yılında vefat eden İstiklal Savaşı gazisi dedesi Hasan Arıkan'ın 1945 yılında parasını ödeyip tapusunu aldığı araziye itiraz üzerine 1951 yılında görülmeye başlayan davanın bu yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Mustafa Küçük, "Kazandığımız bu dava Türkiye'nin en eski kadastro davasıymış. Biz de yeni öğrendik. Kemal Sunal'ın ‘Davacı' filmi gerçek oldu." dedi.
Kadastro davalarının en uzun süren dava türü olduğunu anlatan Avukat Filiz Alakuş ise, "Yıllar önce açılmış davalarda vefat durumunda yeni mirasçılar ve yeni hak iddia edenler davaya dahil olurlar. Bu dava 75 yıllık bir dava. Kadastro davalarının en eskisi olduğu bize söylendi." diye konuştu.