Amasya’da 1951 yılında bir arazinin tapu tescili için açılan kadastro davası, aradan geçen 75 yılın ardından sonuçlandı. Vefatlar, mirasçılar ve itirazlar nedeniyle yıllarca süren ve 348 taraflı hale gelen dava, Türkiye’nin devam eden en eski kadastro davası olarak kayıtlara geçmişti. Amasya Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında davayı karara bağlarken, süreç Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu “Davacı” filmini hatırlattı.

Amasya'da 1951 yılında açılan dava aradan geçen 75 yıl sonra sonuçlandı. Bir arazinin tapu tescili için açılan dava, davacılardan vefat edenlerin olması ve yapılan itirazlar üzerine yıllardır devam ediyordu. Türkiye'nin devam eden en eski tarihli kadastro davası olarak kayıtlara geçen dava, ‘Davacı' filmini akıllara getirdi.

‘SIFIR KADASTRO DOSYASI' HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇÖZÜLDÜ

1951 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan 3 parselli toplam 126 dönümlük arazinin tapu tescili davası, aradan geçen 75 yılın ardından halen devam ediyordu. Amasya Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın ‘Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda yıllardır sonuç alınamayan davayı çözüme kavuşturdu.

Davaya konu olan arazi

DAVACI FİLMİ GERÇEK OLDU

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Salucu köyündeki bir arazi üzerinde hak iddia edilmesi nedeniyle açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan davada en son 348 taraflı bulunuyordu. Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara, başrolde Kemal Sunal'ın olup çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getirdi.

Hasan Arıkan

EN ESKİ KADASTRO DAVASI ÇÖZÜLDÜ

Davalı taraflardan Mustafa Küçük (50) çocukluk yıllarında izledikleri ‘Davacı' filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtti. 1980 yılında vefat eden İstiklal Savaşı gazisi dedesi Hasan Arıkan'ın 1945 yılında parasını ödeyip tapusunu aldığı araziye itiraz üzerine 1951 yılında görülmeye başlayan davanın bu yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Mustafa Küçük, "Kazandığımız bu dava Türkiye'nin en eski kadastro davasıymış. Biz de yeni öğrendik. Kemal Sunal'ın ‘Davacı' filmi gerçek oldu." dedi.

Davaya konu olan arazi

Kadastro davalarının en uzun süren dava türü olduğunu anlatan Avukat Filiz Alakuş ise, "Yıllar önce açılmış davalarda vefat durumunda yeni mirasçılar ve yeni hak iddia edenler davaya dahil olurlar. Bu dava 75 yıllık bir dava. Kadastro davalarının en eskisi olduğu bize söylendi." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası