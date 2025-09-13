Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

Sivas'ta zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivas&#039;ta zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 3 yaşındaki bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

E.Ö. (38) idaresindeki 16 ACL 69 plakalı otomobil, M.Y. yönetimindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarparak devrildi. S.B'nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Sivas'ta zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı - 1. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y, F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.İ.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berlin sokaklarında Gazze protestosu: ‘Soykırımı durdurun’
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı! - 3. SayfaAltyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3 sporcu yaralı!Trabzon'da can pazarı! Tır yolcu minibüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaTır yolcu minibüsüne çarptı, çok sayıda yaralı varKadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu - 3. SayfaKadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştuYoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı! İş makinesi dehşet saçtı - 3. SayfaYoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı!Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var - 3. SayfaYolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar varOtomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 3. SayfaBabadan acı veda: Feryadı yürek dağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...