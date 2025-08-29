Sivas'ta Şifaiye Medresesi içinde bulunan Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus’un türbesindeki bakımsızlık tepki çekti.

SANDUKALAR KIRIK DÖKÜK

Türbe içindeki sandukaların kırık dökük olması ve mezar taşlarının ise gelişigüzel şekilde yerleştirildiği gözlendi. Tarihi yapının bu hali, hem ziyaretçiler hem de tarih meraklıları tarafından eleştirildi. Yazar Fatih Çavuş'un sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme getirdiği mekanın bakımsız durumu kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vatandaşlar, türbeye yeterli ilgiyi gösterilmediğini savunarak, tarihi mirasın korunması ve tarihi yapı içindeki mezarların onarılıp restore edilmesi için yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

SELÇUKLU SULTANI 1. İZZETTİN KEYKAVUS KİMDİR?

Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarlarından biri olarak 1211'de tahta geçti. Babası 2. Kılıçarslan’ın vefatının ardından ülke yönetimini devralan Keykavus, özellikle Sivas ve çevresinde imar ve kültürel yatırımlar yaparak dönemin mimari ve tarihi mirasına katkıda bulundu. Yönetimi sırasında inşa ettirdiği medreseler ve türbeler, Selçuklu sanatının ve kültürünün günümüze ulaşan örnekleri arasında yer almaktadır. Döneminde, Anadolu'daki en büyük hastane olan Şifaiye Medresesi'ni yapmıştır.