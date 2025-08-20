Nurdağı iki yıldır bugünü bekliyordu! Cennetle müjdelenen 10 kişiden biriydi... Hazreti Ukkaşe Türbesi açıldı

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilemiş, yerleşim yerleri dışında pek çok tarihi yapıda da ciddi hasarlara yol açmıştı.

Bunlardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi olmuştu.

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim noktada yer alan Hazreti Ukkâşe'nin makamının bulunduğu türbe depremde yıkıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan türbe, proje kapsamında bir firma tarafından restore edildi. Yaklaşık 14 ay süren çalışmanın tamamlanmasının ardından türbe yeniden ziyarete açıldı.

"HİÇBİR ÜCRET ALINMAMAKTADIR"

Nurdağı Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan, gazetecilere, yapılan son çalışmalarla türbenin ön plana çıktığını, cami ve diğer müştemilatların geride kalacak şekilde restore edildiğini söyledi.

Burada daha önce bazı hizmetlerden ücret alındığını, vakıf olarak tüm hizmetleri artık kendilerinin karşılayacağını ifade eden Arslan, "Artık ziyaretçilerden hiçbir ücret alınmamaktadır. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.

Hazreti Ukkaşe Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

HAZRETİ UKKAŞE TÜRBESİ

Nurdağı Durmuşlar Köyünde bulunan Hazreti Ukkaşe Türbesi, Nurdağı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ökkeşiye Türbesi olarak da bilinen ve bölgenin hakim tepesindeki bu makam türbesi cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Hazreti Ukkaşe'nin hatırasını yaşatıyor.

UKKAŞE SEVGİSİ

Gaziantep ve çevresi başta olmak üzere Anadolu'da Hazreti Ukkaşe'ye özel bir muhabbet bulunuyor.

İlk Müslümanlardan olan Hazreti Ukkaşe'nin, İslamiyet'in yayılması ve anlatılması için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

Peygamber Efendimizin mührünü öpmesi ve çeşitli müjdelere nail olması sebebiyle Anadolu'da insanlar çocuklarına "Ukkaşe" adını veriyor. Bu isim zamanla telaffuz olarak "Ökkeş" şeklinde Türkçe'de yer alıyor.

Hazreti Ukkaşe hakkında anlatılan en meşhur iki vaka şöyledir:

"UKKAŞE ÇABUK DAVRANDI"

Resûlullah Efendimiz bir gün şöyle buyurdu:

"Ümmetimden bir kısmını, bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi, dediler, evet dedim. Bunlardan ancak yetmiş bin adedi hesapsız Cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp, Allahü teâlâdan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyruldu."

Dinleyenler arasında Hazreti Ukkaşe ayağa kalkıp, "Yâ Resûlallah! Dua buyur da, onlardan olayım" deyince, "Yâ Rabbi! Bunu onlardan eyle!" buyurdu.

Başka biri kalkıp, aynı duayı isteyince, "Ukkâşe çabuk davrandı" buyurdu.

PEYGAMBERLİK MÜHRÜNÜ ÖPTÜ

Hazreti Ukkâşe'nin peygamberlik mührünü öpmesi hadisesi de kitaplarda detaylarıyla şöyle anlatılıyor: