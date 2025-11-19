Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da güvenilir gıda ve denetimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesiyle ilgili, "En ince detayına kadar araştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı ayrıca zirai ilaçların da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabileceğini ve sistemin 2026'de uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da güvenilir gıda ve denetimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

"Daha önce duyurduğumuz bitki reçete uygulaması. Bu sistemle birlikte zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabilecek. Böylelikle istediği zaman istediği ilacı kimsenin alması mümkün olmayacak. Uygulama önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.

Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamız var. Mobile uygun tasarlanan sistemde vatandaşlar uygunsuzluğu bizlere hızlı şekilde iletebilecekler. Vatandaşlarımızı gönüllü gıda denetmeni olacak.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ

Hayatını kaybeden böcek ailesinin yakınlarına sabır diliyorum. Savcılık soruşturması devam ediyor. Olay büyün yönleriyle açıklığa kavuşacak. Sokak lezzetleri adı altında satış yapan yerler de mercek altında. 4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından şüphemiz yok."

