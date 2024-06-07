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Sultan Abdülaziz'in annesine vefa! Pertevniyal Valide Sultan Türbesi açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sultan Abdülaziz&#039;in annesine vefa! Pertevniyal Valide Sultan Türbesi açıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sultan II. Mahmud’un eşi, Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın türbesindeki bakım ve tamir çalışması tamamladı.

Hayırseverliğiyle tanınan, Sultan II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi, Pertevniyal Valide Sultan'ın türbesi restorasyonunun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle açıldı.

Sultan Abdülaziz'in annesine vefa! Pertevinyal Valide Sultan Türbesi açıldı - 1. Resim

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultan Abdülaziz'in annesine vefa! Pertevinyal Valide Sultan Türbesi açıldı - 2. Resim

Konuşmaların ardından Pertevniyal Valide Sultan'ın türbesinde Kuran-ı Kerim okunarak ve dualar edildi. 

Sultan Abdülaziz'in annesine vefa! Pertevinyal Valide Sultan Türbesi açıldı - 3. Resim

 

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN KİMDİR?

Asıl Adı Hasna Kater Besîme olan Pertevniyal Valide Sultan 1829 yılında Sultan II. Mahmud ile evlendi. 10 yıllık bir evlilikten sonra Sultan Mahmud vefat etti.

25 Haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecid'in ölümü üzerine oğlu Abdülaziz Han tahta geçince Pertevniyal Sultan da "Valide Sultan" unvanını aldı.

Oğlunun bütün saltanatı boyunca Valide Sultan olarak kaldı ve çok hayır hasenat sahibiydi.

Sultan Abdülaziz'in annesine vefa! Pertevinyal Valide Sultan Türbesi açıldı - 1. Resim

Pertevniyal Lisesi ve Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni yaptırdı. Konya Aziziye Camii'ne büyük maddi yardımları oldu. Ayrıca Yusufpaşa'da bulunan Aksaray Mahmudiye Okulunu'nu Sultan II. Mahmud'un hatırasına o yaptırdı. Bazı talihsizliklerle rağmen bugün hala hizmet vermektedir.

Sultan Abdülaziz bir suikastle şehit edilince Valide Sultanlık dönemi bitti ancak 7 yıl daha yaşadı.  

5 Şubat 1883 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Aksaray'da yaptırmış olduğu Pertevniyal Valide Sultan Camii'ndeki Pertevniyal Sultan Türbesine defnedildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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