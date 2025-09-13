Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı!

Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı!

Güncelleme:
Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3&#039;ü sporcu 5 kişi yaralandı!
3. Sayfa Haberleri

Sivasspor altyapı takımını taşıyan bir otomobil, Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi’nde karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerine Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve kaptan Uğur Çiftçi de gelerek bilgi aldı.

Sivasspor alt yapı takımı futbolcularını taşıyan aracın otomobille çarpıştığı kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakasını izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor alt yapı takımı futbolcularının bulunduğu C.T. idaresindeki otomobil, Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi üzerinde tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı. 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı! - 1. Resim

3'Ü SPORCU 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine geldi. Ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı. 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı! - 2. Resim

