Sivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı!

Sivasspor alt yapı takımı futbolcularını taşıyan aracın otomobille çarpıştığı kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakasını izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor alt yapı takımı futbolcularının bulunduğu C.T. idaresindeki otomobil, Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi üzerinde tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

3'Ü SPORCU 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine geldi. Ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.