TESKİ su kesintisi sorgulama: 25 Aralık Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? (Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Hayrabolu)
TESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık tarihinde Tekirdağ'ın Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde depo temizliği ve altyapı arızaları sebebiyle planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor.
Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar gözlerini TESKİ'den gelecek son dakika açıklamarına çevirdi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan paylaşıma göre; Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Hayrabolu ilçelerinde depo temizliği, içme su hattı ve ana şebeke arızası nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.
25 ARALIK TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
25 Aralık 2024 Perşembe günü Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy'de sular sırasıyla 13.00, 14.00 ve 11.00'de gelecek.
Bölgenizdeki güncel su durumunu öğrenmek için TESKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak kesintileri kontrol edebilirsiniz.
TESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|Tarih
|Başlangıç Saati
|Bitiş Saati
|İlçe
|Mahalle
|Kesinti Nedeni
|Adres
|25 Aralık
|09:48
|13:00
|Hayrabolu
|Çerkezmüsellim
|Depo Temizliği
|Çerkezmüsellim Sokak
|25 Aralık
|09:00
|14:00
|Marmaraereğlisi
|Sultanköy
|İçme Suyu Hattı Arızası
|Sultanköy Mahallesi
|25 Aralık
|08:00
|11:00
|Çerkezköy
|Gazi Mustafa Kemalpaşa
|Ana Şebeke Arızası
|Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR