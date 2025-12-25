İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 25 Aralı İZSU kesinti listesi...

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ana boru arızaları ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bölgede geçici kesintiler yaşanıyor. Ev ve iş yerlerinde suların akmadığını gören sakinler arama motorlarında "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

İZSU, Güzelbahçe ve Narlıdere'de 24 Aralık Çarşamba günü saat 10:00'da başlayan su kesintisinin bugün saat 10.00'a kadar sürdüğünü duyurdu.

İzmir su kesintisi: Güzelbahçe ve Narlıderede planlı kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

GÜZELBAHÇE VE NARLIDERE'DE PLANLI KESİNTİSİ

Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi’nde, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında bulunan Q800’lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 Araşık Çarşamba günü saat 10.00’da başlayan su kesintisi, 25 Aralık Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla sona erdi.

Arıza süresince Narlıdere Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenmiştir.

25 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

25 Aralık 2025 Perşembe günü Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde saat 08.18'de başlayan su kesintisi 10.30'da sona erdi.

İlçe Mahalle Tarih Saat Aralığı Süre Kesinti Nedeni Açıklama / Etkilenen Yerler Ödemiş Birgi 25.12.2025 08:18 – 10:30 ~2 saat Ana Boru Arızası Beyzade Sokak’taki arıza nedeniyle Bademli Mahallesi etkilendi.

