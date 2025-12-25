ABD'nin Hawaii Adası'nda patlayan Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 425 metre yüksekliğe ulaştı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçtiği 23 Aralık 2024'ten bu yana 39'uncu kez patladığı kaydedildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 1 yıldır hareketlilik devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçtiği 23 Aralık 2024'ten bu yana, 23 Aralık 2025'te 39'uncu kez patladığı belirtildi. Yanardağdan püsküren lavların 425 metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patlamaya devam ediyor! Lavlar 425 metreye kadar ulaştı

2018'DE 700'DEN FAZLA EV YOK OLMUŞTU

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

