Yok böyle kurtuluş! Trafik kazasında sıkışan sürücüyü görenler hayret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü kamyon altında sıkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa karayolu Ömerli Kavşağı yakınlarında 16 BF 236 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Kazada sürücü H.K. araç altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
