Damperi açılan kamyon kömür bandına, arkadan gelen araç da kamyona çarptı: Yaralılar var

Ankara'nın Nallıhan ilçesi D-140 kara yolunda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesi açıldı. Dorsesi açılan kamyon Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası büyük güvenlik önlemleri aldı.