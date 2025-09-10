Damperi açılan kamyon kömür bandına, arkadan gelen araç da kamyona çarptı: Yaralılar var
Güncelleme:
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D-140 kara yolunda damperi açılan kamyon, yol üzerindeki kömür bandına çarptı. Arkadan gelen aracın da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesi D-140 kara yolunda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesi açıldı. Dorsesi açılan kamyon Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası büyük güvenlik önlemleri aldı.
