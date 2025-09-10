Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Damperi açılan kamyon kömür bandına, arkadan gelen araç da kamyona çarptı: Yaralılar var

Damperi açılan kamyon kömür bandına, arkadan gelen araç da kamyona çarptı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Damperi açılan kamyon kömür bandına, arkadan gelen araç da kamyona çarptı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D-140 kara yolunda damperi açılan kamyon, yol üzerindeki kömür bandına çarptı. Arkadan gelen aracın da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi D-140 kara yolunda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesi açıldı. Dorsesi açılan kamyon Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası büyük güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaErzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandıDüğünde uçan tekmeli kavga - 3. SayfaDüğünde uçan tekmeli kavgaMuğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaMuğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandıAnkara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu: 3 yaralı - 3. SayfaKorkunç kaza! Havalanan araç dehşet saçtıMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar varFacia ucuz atlatıldı! Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi - 3. SayfaAmonyum Nitrat yüklü tanker devrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...