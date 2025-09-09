Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Sincan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdan fırlayarak oto yıkamaya ve çevredeki araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 AU 9414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı.

UÇAN DİREK GÖREVLİYE ÇARPTI

Otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı. Kaza esnasında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir araç da hasar aldı. 06 AU 9414 plakalı aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından görevlinin kafasının yarıldığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep olan 06 AU 9414 plakalı aracın içindeki 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün eşinden dikkat çeken paylaşımFransa'nın yeni başbakanı belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar varFacia ucuz atlatıldı! Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi - 3. SayfaAmonyum Nitrat yüklü tanker devrildiOlay yeri Adana: Tek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada - 3. SayfaTek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdülerAnkara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti - 3. SayfaHer şeyi torununun önünde yaptı!Sakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı - 3. SayfaSakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladıCHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın iş yerine silahlı saldırı! - 3. SayfaCHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...