25 Ekim 2025 MasterChef'te kim elendi, Nisa mı, Aslı mı gitti?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor, Bu hafta eleme potasındaki yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

İki aşamalı mücadelenin ardından bir isim, yarışmadaki hayallerine veda etmek durumunda kaldı. Peki, "25 Ekim Cumartesi MasterChef'te kimler eleme potasında ve kim elendi?" İşte, 25 Ekim 2025 yarışmada duygusal anlar...

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Aslı Sümeyye Nisa Barış Çağlar Hakan Eylül Azra

25 EKİM 2025 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, NİSA MI, ASLI MI GİTTİ?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden isim Nisa oldu. İlk turda iyi tabaklar çıkaramayan Nisa, Aslı, Çağlar ve Hakan, MasterChef'te elenmemek adına son kez yemek pişirdi.

Gecenin final etabında yarışmacılardan Mehmet Şef'in imzası olan 'içli lagos' tabağını yapmaları istendi. 4 isme 45 dakikalık süre verildi. Şefler, hazırlanan tabakların tadımını ve yorumlarını yaptı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ortak kararıyla rakiplerinden daha başarısız bir tabak çıkaran kişi Nisa'dır.